Toparchitect Adriaan Geuze: ’Grote projecten Nederland verzanden in procedures’

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Geuze: ’Als je in Nederland grootschalig zaken wilt veranderen is er vanwege alle procedures geen enkele garantie dat het er komt. Er gaat zoveel kapitaal verloren.’ Ⓒ SERGE LIGTENBERG

Rotterdam - Kabinet op kabinet laat de inrichting van Nederland ’verslonzen’. Internationaal bekroond landschapsarchitect Adriaan Geuze (62) is ’erg bezorgd’ over hoe het land dat de vermaarde Deltawerken afleverde grote projecten laat verzanden. „Nederland regelt altijd eerst procedures, geen oplossingen. Een miljoen woningen extra? Het is ondenkbaar dat dat makkelijk gaat lukken.”