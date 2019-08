Neres blijft bij Ajax en verlengt contract

De 22-jarige Neres, vijfvoudig international, kwam in de winterstop van het seizoen 2016-2017 over van São Paulo FC. Sindsdien speelde hij 101 officiële wedstrijden voor Ajax en daarin was hij 29 jaar trefzeker.

De Braziliaan sloot pas als laatste aan bij de groep omdat hij afgelopen zomer in eigen land meedeed aan de Copa América, die hij ook won. Dinsdagavond kwam hij in de uitwedstrijd tegen PAOK in de slotfase in het veld voor Hakim Ziyech.