Donkere wolken boven Big Bazar: verhuurder vraagt om faillissement

Joost Konings, directeur van Invorderingsbedrijf Amsterdam, benadrukt dat de eigenaresse van het Big Bazar-pand in Goes2, een vordering van zo’n €20.000 aan huurschuld heeft ingediend.

„De verhuurder wil daarmee afdwingen dat zij haar geld alsnog krijgt of dat het pand wordt leeggemaakt.” Hij wijst er op dat de verhuurder al sinds april geen huur meer heeft ontvangen van Big Bazar.

Moeilijk vaarwater

Big Bazar is in lastig vaarwater terecht gekomen. De discountketen kampt in diverse steden met huurachterstanden.

Vorige maand bepaalde de rechter in Alkmaar nog dat Big Bazar ruim €89.000 aan achterstallige huur moest betalen. De zaak was aangespannen door de verhuurder van winkelpanden in Wormer en Schagen.

Big Bazar, dat in 2007 werd opgericht door winkelketen Blokker, kwam eind oktober 2021 in handen van BB Retail. Oprichter Heerke Kooistra had destijds nog grote plannen met de formule van de budgetketen, maar forse lastenstijgingen hebben roet in het eten gegooid.

De rechtbank in Leeuwarden heeft Big Bazar daarnaast nog veroordeeld een vestiging in die stad te ontruimen. Daar was een achterstand van ruim €41.000. In dit geval hangt Big Bazar ook nog een dwangsom boven het hoofd, van €5000 voor iedere dag of dagdeel dat het pand niet ontruimd is na de deadline.

Regeling

De zitting voor de faillissementsaanvraag van Big Bazar staat gepland voor 29 augustus aanstaande. Tot die tijd kan de discountketen nog een regeling treffen om te voorkomen dat de rechter het faillissement gaat uitspreken.