Broodprijs met bijna een vijfde gestegen in eurozone

Premium Financieel

Column: deflatie zou heel goed zijn, maar de ECB wil er niet aan

Terwijl de inflatie in de eurozone 9,1% is en in Nederland 12%, verhoogt de ECB de rente van 0 naar 0,75%. Het werd als een ’forse stap’ gezien, want de ECB had ook kunnen besluiten tot een verhoging van 0,5%. De commentatoren draaiden kritiekloos weer hun bekende riedel af: een renteverhoging betek...