Landhuis vol emotie weer open

Barbara Visser

Eigenlijk zou zij de opening op 13 maart verrichten, aan het begin van een periode waarin het ministerie van Defensie klaarstond voor een enorme drukte met landelijke, regionale en lokale herdenkingen, vieringen en tentoonstellingen. Veel ervan ging niet door. Maar het museum in villa Hartenstein, dat de Slag om Arnhem in herinnering houdt, was enkele dagen geleden alsnog aan de beurt.

,,We zijn al open voor bezoekers vanaf 1 juni”, zegt directeur Sarah Heijse. Daarmee is alles nog niet als vanouds. Zoals in alle musea moeten bezoekers eerst reserveren: ,,En op de eerste dag waren we meteen uitverkocht. Alleen gaat het nu om 200 man per dag, terwijl we er 600 tot 700 kunnen hebben!” Zij verwacht aan het eind van het jaar terug te kijken op nog geen 30.000 van de verwachte 100.000 bezoekers.

Dat maakt het spannend of het museum zichzelf kan blijven bedruipen. ,,In ieder geval heeft de gemeente zich al bereid verklaard om bij te dragen uit de gemeentekas, als dat nodig is”, weet Heijse. ,, En we hebben al €50.000 opgehaald onder particulieren: de helft uit Nederland en de helft uit Groot-Brittannië.”

Prins Charles met Sarah Heijse, afgelopen najaar tijdens het 70-jarig jubileum van museumvilla Hartenstein. Ⓒ Foto Berry de Reus

Zozeer leeft het voormalige hoofdkwartier van de Britse troepen nog bij de militairen en hun nazaten van weleer: ,,De helft van de Britse genodigden voor de officiële opening logeert hier bij de families bij wie hun vaders of grootvaders destijds ook logeerden. Veel contacten zijn altijd gebleven.”

In het museum vol herinneringen en emoties beleven bezoekers de slag zelf in de Airborne Experience in het souterrain van het landhuis. ,,Ze beginnen in een zweefvliegtuig”, zegt de directeur, die tegelijkertijd waarschuwt: ,,Voor de restauratie wilden kinderen wel vijf keer door het museum rennen. Nu denken ze na afloop: ’Phoe, dat was toch wel pittig’. Maar oorlog is tenslotte niet leuk en dat is wat we willen overbrengen.”