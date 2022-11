Meubelzaak Next neemt merkrechten omgevallen Made.com over

Made.com, dat ook in Nederland actief was, kampte dit jaar met een dalende vraag naar zijn meubels en woonaccessoires. De steeds hogere kosten voor levensonderhoud en gas en licht maken Britten en andere Europeanen voorzichtiger met het doen van grote aankopen, zoals een bank of eettafel. Ook de vervoerskosten zijn hard gestegen voor de meubelwebshop. Het bedrijf nam sinds eind oktober al geen bestellingen meer aan.

Next neemt nu naast het intellectueel eigendom ook het merk en de domeinnaam over. Curatoren van accountantskantoor PwC zijn nog belast met de verkoop van de resterende bezittingen van het bedrijf. Volgens de BBC wil de webshop nog wel de overgebleven leveringen afronden. Klanten kunnen echter geen geld terug krijgen of hun meubels retour sturen, aldus het Britse nieuwskanaal.

Designmeubilair

Internetondernemer Brent Hoberman richtte Made.com twaalf jaar geleden op. Zijn doel was om designmeubilair voor betaalbare prijzen aan te bieden, door direct aan consumenten te verkopen zonder tussenkomst van tussenpersonen en winkeliers. In Amsterdam opende het bedrijf wel zogeheten pop-upstores, die vooral dienst deden als showroom voor meubels die online te koop stonden.

In juni vorig jaar maakte Made.com nog een beursgang waarmee het bedrijf een waardering van 775 miljoen pond kreeg, omgerekend zo’n 889 miljoen euro. Van die beurswaarde is vrijwel niets meer overgebleven.