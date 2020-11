Strop voor thuiswerker: geen reiskostenvergoeding

Werkgevers konden er al voor kiezen om de niet-gemaakte reiskosten niet meer te vergoeden, tenzij daar in de cao andere afspraken over zijn gemaakt.

Belasting

Toch zullen veel werkgevers de vergoeding juist per 1 januari schrappen, melden werkgeversorganisaties aan BNR. Dan moeten zij namelijk ook belasting gaan betalen over de vergoeding, die al snel in de honderden euro’s per maand loopt.

Bekijk ook: Twee op drie thuiswerkers heeft geen goede werkplek

Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief kan beslissen om de regeling na volgend jaar te verlengen. VVD-Kamerlid Lodders heeft hem dinsdag verzocht de situatie nog eens onder de loep te nemen.

Uitzondering

De reiskostenvergoeding is onbelast omdat het een vergoeding is voor gemaakte kosten, dus als er niet gereisd wordt mag een werkgever niet zomaar een belastingvrij bedrag overmaken. Vanwege de coronacrisis werd hier echter een uitzondering voor gemaakt. Die uitzondering loopt eind dit jaar af.

Tot 1 januari mag de werkgever overigens ook een belastingvrije vergoeding geven voor het verplichte mondkapje in het openbaar vervoer.

Thuiswerkkosten

Veel werknemers zien de reiskostenvergoeding nu als een soort vergoeding voor de extra kosten van thuiswerken: hogere stookkosten, wellicht een aangepaste werkplek, koffie.

Maar de werkgever is niet verplicht om thuiswerkers tegemoet te komen in deze kosten. Wel worden hier in sommige recent afgesloten cao’s afspraken over gemaakt, zoals recent bijvoorbeeld in de cao’s Rijk en Waterschappen.