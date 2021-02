’Etos-directeur ruziet met Ahold om overstap naar Hema’

Egas Reparaz legt zich daar niet bij neer en zou een advocaat in de arm hebben genomen. Onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst zitten vast. Egas Reparaz, die nog een contract heeft tot 1 maart, is inmiddels op non-actief gesteld door het bedrijf. Betrokkenen wilden inhoudelijk niet reageren op de kwestie.

Gevoelig

De overstap van Egas Reparaz van het Ahold-concern naar Hema ligt gevoelig. Sinds deze maand heeft Hema nieuwe eigenaren: Jumbo-familie Van Eerd en investeringsmaatschappij Parcom. Supermarktketen Jumbo is de grootste concurrent van marktleider Albert Heijn, het belangrijkste dochterbedrijf van Ahold Delhaize. Als Etos-directeur maakte Egas Reparaz deel uit van het ’leadership team’ van Ahold Delhaize.