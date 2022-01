Topman Signify: transport nu het grootste probleem

Premium Financieel

Mattel herovert licentie op Hasbro: Disney-prinses Elsa herenigd met Barbie

Let it go, let it goooooo! De Frozen-hit zal extra pijnlijk klinken voor Richard Stoddart, ceo van speelgoedfabrikant Hasbro. Hij ziet zijn lucratieve prinses Elsa, samen met haar zus Anna en collega-prinsessen als Belle, Jasmine, Ariël en Mulan, weer naar concurrent Mattel vertrekken.