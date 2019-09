’Aramco minder optimistisch over herstel’

Olie-installaties in Abqaiq en Khurais werden zaterdag door meerdere drones getroffen. Op het olieveld van Abqaiq, in het noordoosten van het land, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het veld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is een van de belangrijkste olievelden van het land.

Aramco, de grootste exporteur van ruwe olie ter wereld, halveerde zijn olieproductie en jaagt momenteel oude, inactieve velden aan om een deel van de verloren productie op te vangen. Het bedrijf komt later op de dag met een update over de situatie naar buiten.