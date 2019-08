Weer schikking rond Innoconcepts

De schikking geldt alleen voor VEB-leden die vóór 30 september 2017 lid zijn geworden, zich voor die datum tevens als zodanig hebben aangemeld voor de Innoconcepts-actie en die nog lid zijn van de VEB op het moment van uitkering onder deze minnelijke regeling. Ook geldt de schikking voor professionele beleggers die vóór 8 september 2016 als zodanig partner zijn geworden van de VEB en die zich vóór die datum op geldige wijze en uitdrukkelijk als professionele belegger hebben aangemeld voor deelname inzake Innoconcepts.

De getroffen schikking impliceert geen erkenning van schuld of aansprakelijkheid aan de zijde van de voormalige bestuurders en commissarissen. Na de eerdere schikkingen met Deloitte en ING sluit de VEB met deze schikking de Innoconcepts-actie.

Innoconcepts ging eind 2010 aan grootschalige fraude ten onder. Het beursgenoteerde bedrijf was in betere tijden onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de Lifehammer, het bekende hamertje waarmee in geval van nood een autoruit kan worden ingeslagen.