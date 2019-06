'Lager begin voor Damrak'

Amsterdam - De aandelenbeurs in Amsterdam zal woensdag waarschijnlijk lager beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen met verliezen te openen, na de lagere slotstanden op Wall Street. De hoop op een renteverlaging in de VS is afgenomen nadat Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, liet doorschemeren dat een rentestap in juli geen uitgemaakte zaak is.