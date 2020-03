Beleggers zetten zich schrap voor klap in werkloosheid VS

Naar verwachting van economen zullen in de voorbije week maar liefst een miljoen mensen in de VS een aanvraag hebben gedaan als gevolg van de beperkende maatregelen bij bedrijven om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, terwijl een week eerder de teller nog bleef steken op 281.000.

In de voorbije maand daalde de werkloosheid in de VS nog naar een historisch laag niveau van 3,5% van de beroepsbevolking. Volgende week vrijdag zal daar meer duidelijkheid over komen met de inzage in het Amerikaanse banenrapport over de maand maart.

In de aanloop naar de openbaring van de Amerikaanse werkloosheidsaanvragen moest de dollar tegen de euro terrein prijsgeven.