WW-aanvragen VS knallen omhoog door coronacrisis

Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid zijn er in voorbije week 3,3 miljoen nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering gedaan. Vooraf werd op een toename naar één miljoen gerekend. Een week eerder bleef de teller nog steken op 281.000.

De groei komt door de eerste golf van ontslagen als gevolg van de coronapandemie in de VS. Veel bedrijven moeten deels of volledig dicht en ontslaan personeel om kosten te besparen.

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering was nog nooit zo hoog. In 1982 werd het vorige record behaald toen in één week 695.000 mensen een uitkering aanvroegen. De cijfers van het ministerie van Arbeid gaan terug tot 1967. In alle vijftig Amerikaanse staten en het District of Columbia rond hoofdstad Washington stegen de aanvragen.Vooral in de regio Californië werd massaal een beroep gedaan op een uitkering met 129.000 aanvragen. De regio New York was goed voor 80.000 aanvragen.

Volgens Philip Marey, macro-econoom bij Rabobank, is de economische impact van het coronavirus niet te vergelijken met een normale recessie. „Normaal gesproken zie je week op week een toename van het aantal aanvragen, maar nu knalt het in één keer omhoog. De Amerikaanse overheid gaat nu een steunpakket in de economie pompen, al duurt het nog wel 6 weken tot een paar maanden voordat de Belastingdienst geld heeft overgemaakt aan de burgers.”

In de voorbije maand daalde de werkloosheid in de VS nog naar een historisch lage niveau van 3,5% van de beroepsbevolking. Volgende week vrijdag zal daar meer duidelijkheid over komen met de inzage in het Amerikaanse banenrapport over de maand maart.

Marey benadrukt dat omgerekend de werkloosheid in de VS naar verwachting zal gaan stijgen naar 10% van de beroepsbevolking, het hoogste niveau sinds de schuldencrisis. „Het is even afwachten wanneer het onderzoek precies is gedaan of alles in het banenrapport al wordt meegenomen. De eerste effecten zitten er in ieder geval wel in.”