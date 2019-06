'Wall Street kijkt uit naar G20-top'

Er staat zaterdag een ontmoeting gepland op de G20-top in Osaka tussen Xi en Trump. China heeft een lijstje met eisen waaraan de Verenigde Staten moeten voldoen voordat er een handelsakkoord kan worden gesloten, schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Dat lijstje wil Xi voor de ontmoeting met Trump aan hem kenbaar maken. Peking wil onder meer dat het handelsverbod tegen tech- en telecombedrijf Huawei ongedaan wordt gemaakt en dat alle door de VS ingestelde strafheffingen tegen China worden teruggedraaid.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft een nieuw potentieel risico geïdentificeerd die Boeing moet oplossen voordat de toestellen van het type 737 MAX weer de lucht in mogen, aldus persbureau Reuters zonder daarbij het exacte probleem te benoemen. Het euvel kwam naar verluidt vorige week tijdens een test in een simulator aan het licht, meldden bronnen.

Ford Motor

Autoconcern Ford Motor kan reageren op de aankondiging dat in Europa ongeveer 20 procent van het personeelsbestand komt te vervallen ofwel circa 12.000 arbeidsplaatsen. Daarbij worden vooral Duitsland, Groot-Brittannië en Rusland hard geraakt. Ford kampt met moeilijke marktomstandigheden in Europa en onzekerheid door de brexit.

Qua bedrijfsresultaten gaat de aandacht onder meer uit naar de producent van kruiden, sauzen en specerijen McCormick, consultancybureau Accenture, levensmiddelenconcern Conagra Brands en drogisterijketen Walgreens Boots Alliance. Sportartikelengigant Nike brengt nabeurs cijfers naar buiten.

Groei Amerikaanse economie

Wat betreft macro-economische gegevens kwam een derde raming naar buiten over de groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal. De groei van 's werelds grootste economie bedroeg 3,1 procent op jaarbasis, net als in een eerdere raming. Ook zijn er cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen en de woningmarkt in de VS.

De markten in New York bleven woensdag dicht bij huis. De Dow-Jonesindex sloot nagenoeg vlak op 26.536,82 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2913,78 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,3 procent vooruit tot 7909,97 punten.