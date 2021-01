Rijkste man Musk verspeelt $10 miljard met rem Tesla

Musk, de koploper bij de grootverdieners, zag vrijdag volgens de dagelijks bijgehouden rijkenlijst van Bloomberg zo’n $10 miljard van zijn vermogen verdampen. Een dag eerder na de wind tegen bij de koers van Tesla vanwege de publicatie van licht tegenvallende resultaten afkomstig van de fabrikant van elektrische wagens werd de rijkdom van de Tesla-baas ook al wat minder.

Toch heeft Musk bepaald nog geen reden tot klagen. Per saldo zat het aandeel Tesla nog stevig in de lift, waardoor zijn vermogen deze maand nog met $20 miljard is toegenomen naar $190 miljard. Een week eerder bedroeg zijn rijkdom meer dan $200 miljard.

Vast op tweede plaats

Jeff Bezos heeft de tweede plaats in de rijkenlijst nog stevig in handen. De voorman en grootaandeelhouder bij online retailreus Amazon is goed voor een vermogen van $188 miljard, al is er per saldo deze maand $2,8 miljard afgegaan.

Mark Zuckerberg had met zijn vermogen ook een mindere maand. De topman en grootaandeelhouder van Facebook raakte per saldo $5 miljard kwijt naar een rijkdom van net onder de $100 miljard.

Chinese miljardair in opkomst

Vooral Chinese miljardairs komen steeds meer opzetten. Zo heeft grootverdiener Zhong Shanshan deze maand $10 miljard aan vermogen er bijgekregen naar $89 miljard geholpen door de sterke prestaties van zijn flessen waterbedrijf Nongfu Spring waar hij topman van is.