Arbo Unie: bijna een derde meer verzuim dan voor corona

Volgens de organisatie was de verzuimduur in 2019 tussen de vier tot acht dagen. Nu ligt dat vijf tot zeven dagen hoger. Vooral in de bouw en dienstverlening zijn veel ziekmeldingen. „Daar is het aantal verzuimdagen ongeveer 50% hoger dan drie jaar geleden”, aldus Arbo Unie.

Dat mensen langer thuisblijven bij ziekte valt vooral te verklaren door corona. Bij een coronabesmetting moeten mensen nog steeds in quarantaine. „Sinds corona is het eigenlijk not done om verkouden op je werk verschijnen. Als je veel moet hoesten of snotteren, kijken mensen je toch raar aan”, zegt Corné Roelen, bedrijfsarts bij Arbo Unie en hoogleraar bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Maar ook het personeelstekort speelt een rol. „Door de krapte op de arbeidsmarkt is de werkdruk de laatste maanden toegenomen. Mensen kunnen er tegenop zien om in een hectische werksetting waar collega’s druk zijn weer te gaan werken en blijven langer thuis”, aldus Roelen.

Verder speelt langdurige Covid volgens Arbo Unie maar een kleine rol bij het verzuim. „Het aantal mensen dat met long Covid thuis zit is niet heel groot en groeit niet.”