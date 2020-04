Alumexx krikte omzet en winst vorig jaar op

Maar in maart sloeg het beeld om door de coronacrisis. Volgens de onderneming is het nog onduidelijk hoe lang de situatie zal voortduren of wat de impact op de financiële resultaten voor heel dit jaar zou kunnen zijn.

De opbrengsten liepen vorig jaar op tot 2,3 miljoen euro, van 1,6 miljoen euro een jaar eerder. Deze groei werd mede bereikt door internationale groei, vooral in Duitsland. In 2019 werd voor het eerst ook omzet gegenereerd in de Verenigde Staten. Het bedrijfsresultaat steeg daarbij tot 104.000 euro positief. Na belastingen bleef er 60.000 euro winst over, waar een jaar eerder nog 16.000 winst werd geboekt.

In de eerste twee maanden van 2020 waren omzet en resultaat in lijn met de groeiverwachtingen, zegt het bedrijf. Maar de groei is inmiddels duidelijk afgenomen. "Uiteraard had niemand de impact van het coronavirus op deze manier kunnen voorzien en is het momenteel onduidelijk welke gevolgen dit voor ons gaat hebben" , zegt topman Jeroen van den Heuvel. De financiële positie van Alumexx is volgens hem wel goed. Zo heeft Alumexx geen leningen en verwacht het bedrijf momenteel niet dat additionele financiering als gevolg van het nieuwe coronavirus nodig zal zijn.