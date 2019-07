Merck kijkt nog weer zonniger vooruit

In het tweede kwartaal zette Merck 11,8 miljard dollar om. Dat betekende op jaarbasis een stijging van 12 procent. Kankermedicijn Keytruda leverde 58 procent meer op. Dat middel is goed voor ruim een vijfde van de totale omzet van Merck.

De aangepaste winst, exclusief eenmalige posten, kwam in de meetperiode uit op bijna 3,6 miljard dollar, tegen bijna 2,9 miljard dollar een jaar eerder. Onder de streep bleef 2,7 miljard dollar over, circa 56 procent meer dan een jaar eerder.

Voor heel 2019 gaat Merck nu uit van een winst per aandeel van minstens 4,84 dollar tot wel 4,94 dollar. Dat was eerder 4,67 tot 4,82 dollar. Qua omzet rekent de farmaceut op minstens 45,2 miljard dollar. Dat was bij de eerdere raming maximaal 45,1 miljard dollar.