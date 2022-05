Pieter Elbers van KLM naar Indiase luchtvaartmaatschappij

Elbers (52) vertrekt op 1 juli als president-directeur bij KLM, nadat de raad van commissarissen besloot geen derde termijn aan te gaan, en begint op 1 oktober in India, meldt de maatschappij. Onder de leiding van Elbers wist KLM passagiers, omzet en winst omhoog te krijgen. Voorts wist hij het KLM-schip drijvende te houden tijdens corona, maar dat werd niet beloond. In 2019 probeerde topman Ben Smith Elbers al te lozen, maar na interventie van het kabinet mocht hij toch blijven.

IndiGo is een budgetmaatschappij die zich vooral op de lokale en regionale markt van India richt. Het bedrijf is gevestigd in Delhi. Het heeft 277 vliegtuigen in de vloot, waar dat bij de KLM-groep 200 zijn.

Geruchten

De afgelopen tijd gonsde het van geruchten over een mogelijke nieuwe baan van Elbers, waar hij zelf niets over los wilde laten. Er werd aangenomen dat de operationeel gedreven topman van KLM wel elders onder dak zou komen, hoewel Air France KLM geen ’golden parachute’ voor hem had geregeld. Voor het commissarissencircuit werd hij te jong en te energiek gezien. Elbers werd onder meer in verband gebracht met Emirates, waar nog naar een opvolger van Tim Clark wordt gezocht.

KLM deed zaken in India met Jet Airways, maar dat avontuur ging de mist in na het faillissement van de Indiase luchtvaartmaatschappij. Vorige week maakte KLM bekend dat het zestien doorverbindingen in India aanbiedt in samenwerking met IndiGo. KLM heeft het netwerk op India praktisch weer terug op het niveau van voor de coronacrisis en vliegt naar Delhi, Mumbai en Bangalore.