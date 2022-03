Hoge advieskosten om extra af te lossen op hypotheek onterecht

De klant vond dit onredelijk, maar omdat hij daarin geen gelijk kreeg van de bank stapte hij naar klachteninstituut Kifid.

De spaarhypotheek die de klant in 1996 samen met zijn partner afsloot, is volgens de klachtencommissie een complex product. Wanneer er wordt afgelost wijzigt ook de premie voor de verzekering die gekoppeld is aan de spaarhypotheek. En dat kan weer fiscale gevolgen hebben.

De bank geeft aan dat zij, in het kader van haar zorgplicht, klanten deugdelijk wil informeren voorafgaand aan dit soort wijzigingen en dat advies daarom verplicht is. De klachtencommissie van het Kifid vindt dit redelijk.

Inkomenstoets

Wel stelt het Kifid vraagtekens bij de omvang van het verplichte adviestraject. Dit bevat namelijk ook een inkomenstoets waarvoor de klant allerlei stukken moet aanleveren en wat het traject extra kostbaar maakt. De klant vraagt zich af waarom zo’n inkomenstoets nodig is, omdat hij al 25 jaar lang de maandtermijn zonder problemen betaalt.

Het Kifid is het daarin met de klant eens en besluit dat de bank niet meer dan €375 voor het advies in rekening mag brengen.

