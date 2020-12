‘Frans onderzoek naar oud-autobaas Ghosn om belastingontduiking’

Ghosn heeft eerder al met de Franse belastingautoriteiten in de clinch gelegen over zijn belastingenaangiftes in de periode van 2016, 2017 en 2018. In die tijd stond hij aan het roer bij de autofabrikanten Renault en Nissan. Ghosn had in 2012 nog verklaard dat hij naar ons land was verhuisd en werd daardoor in Frankrijk als niet-ingezetene behandeld.

De oud-topman kwam eind 2019 nog groot in het nieuws vanwege zijn vlucht naar Libanon. Ghosn zat in Japan in huisarrest op verdenking van grootschalige fraude bij Nissan.

Ghosn streefde in zijn functie nog naar een volledige fusie tussen de grote automerken Nissan, Mitsubishi en Renault. Deze samensmelting komt er definitief niet.