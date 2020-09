Rutte wilde vast geen ’Grapperhausje’ op afscheid Hans de Boer

Premier Mark Rutte feliciteert Hans de Boer. Ⓒ FOTO’S SERGE LIGTENBERG

Bijna iedereen in de sociaal-financieel-economische driehoek was op het afscheid van werkgeversvoorzitter Hans de Boer van VNO-NCW in Den Haag. Behalve het erelidmaatschap van verdienste van zijn vereniging werd hij ook nog eens, omdat het de koning had behaagd, bevorderd tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau.