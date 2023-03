Winkels Delhaize dicht uit protest tegen franchiseplan Ahold

Dat is het gevolg van plannen van de winkelketen, die onderdeel is van Ahold Delhaize, om winkels over te dragen aan franchisenemers.

Vorige week zaterdag bleven slechts dertien eigen winkels open voor het winkelend publiek. Deze zaterdag staken vakbonden ook bij een distributiecentrum van Delhome, een bedrijf dat boodschappenbezorgingen voor Delhaize uitvoert.

Delhaize betreurt die staking, die heeft geleid tot de annulering van zo’n duizend bezorgingen in het Brussels gewest.

Het gros van de supermarkten van Delhaize in België is al in franchise. Zij werken volgens het bedrijf goedkoper en flexibeler en zagen hun marktaandeel de afgelopen jaren stijgen, terwijl voor de Delhaize-winkels het omgekeerde gold.

Dat was aanleiding voor het plan om ook de 128 eigen winkels over te dragen aan franchisenemers. Na de bekendmaking van dat plan twee weken geleden ontstonden al spontane protesten, onder meer in Brussel en Gent.