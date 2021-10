Waakhond ACM: energiebedrijf mag contract niet opzeggen vanwege hoge prijzen

Energiebedrijf DGB Energie is een van de eerste in ons land die openlijk last heeft van de hoge gas- en stroomprijzen en contracten met klanten opzegt omdat het niet kan leveren. In een opzegbrief, ingezien door De Telegraaf, schrijft het energiebedrijf: ’De afgelopen weken zijn de energieprijzen in korte tijd meer dan verdubbeld en op dit moment is de prijsontwikkeling zeer onzeker. Voor DGB Energie is het op dit moment niet mogelijk uw leveringsovereenkomst voort te zetten. Conform de algemene voorwaarden maken wij gebruik van de mogelijkheid om uw leveringsovereenkomst op te zeggen.”

Ook krijgt de ACM vragen van consumenten die van hun leverancier te horen krijgen dat hun overeenkomst met een vaste prijs wordt beëindigd en zij een overeenkomst met een variabele prijs krijgen aangeboden. Energieleveranciers beroepen zich hierbij op algemene voorwaarden of stellen dat er sprake is van wanbetaling.

Maar ook dat mag niet. Het zonder waarschuwing en zonder opzegtermijn beëindigen van de levering is nooit toegestaan. Het beëindigen van de energielevering omdat een consument niet heeft betaald mag alleen als de leverancier daarvoor al schriftelijk een betalingsherinnering heeft gestuurd en daarbij is gewezen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening.

Vergunning

De toezichthouder ACM adviseert consumenten die hiermee te maken krijgen een brief of email te sturen waarin zij erop wijzen dat de leverancier de overeenkomst niet mag beëindigen en de levering niet mag stoppen. De ACM zal de bedrijven daarop ook aanspreken.

Ingrijpen in de financiën van een bedrijf mag de ACM niet, wel kan het de vergunning intrekken als de leveringszekerheid in het geding is. Alle klanten van het bedrijf worden dan ’verdeeld’ naar de overige vergunninghouders. Consumenten krijgen dan vanzelf een nieuw energiecontract van een nieuwe leverancier en kunnen na 30 dagen bepalen of ze klant willen blijven bij deze leverancier. Een faillissement van een leverancier kan wel nadelige financiële gevolgen hebben voor consumenten, bijvoorbeeld als een consument nog geld tegoed heeft, of omdat hij meer moet gaan betalen bij een andere leverancier na de verdeling.