Wall Street valt iets terug na krachtige opleving

De Dow-Jonesindex ging even na half vier 0,7% achteruit naar 26.522 punten. De brede S&P 500 raakte 0,6 procent kwijt op 3071 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte 0,7% naar 8893 punten.

Beleggers blijven de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus op de voet volgen volgen. De groep van rijke industrielanden van de G7 verklaarde klaar te staan om op te treden om de economische impact van het virus te verzachten, maar maakte geen concrete stappen bekend. Vorige week werden nog de grootste verliezen sinds de financiële crisis geleden door angst voor het virus.

De Australische centrale bank kwamen met een renteverlaging met het oog op het virus. In een reactie daarop deed president Donald Trump een oproep aan de Federal Reserve om met een "grote" renteverlaging te komen. De Amerikaanse koepel van centrale banken verklaarde eerder al klaar te staan om op te treden tegen de economische gevolgen van het virus. Er wordt nu verwacht dat de Fed later deze maand met een renteverlaging zal komen. Ook de Europese Centrale Bank (ECB), de Bank of England en de Bank of Japan hebben gezegd klaar te staan met maatregelen.

Visa liet 1% liggen. De creditcardmaatschappij is met een omzetalarm gekomen wegens de uitbraak van het virus. De creditcardmaatschappij wijst erop dat vooral in de reisbranche het aantal betaaltransacties de laatste tijd onder druk staat als gevolg van de ziekte.

Target dikte 0,5% aan. De winst bij de de winkelketen viel hoger uit dan verwacht, maar de omzet en de vooruitzichten waren wat aan de zwakke kant.

Tesla koerste 5% hoger. De maker van elektrische auto's Tesla profiteerde van een adviesverhoging door JMP Securities.