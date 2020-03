Schiphol koopt grond van familie Poot voor uitbreiding

Dat hebben de partijen dinsdagmorgen bekendgemaakt. Met de deal is het het laatste grote areaal van 850.000 m2 grond rond de luchthaven van de familie Poot verkocht aan haar voormalige vijand Schiphol. De grondoorlog is nog niet helemaal voorbij, want Chipshol gaat ondanks de transactie door met een al lang lopende rechtszaak tegen Schiphol.

Twintig jaar

Chipshol is al bijna twintig jaar verwikkeld in een juridische strijd tegen verschillende overheden, de luchthaven en de Luchtverkeersleiding Nederland, die de ontwikkeling van Chipshol-gronden verhinderden. Oprichter Jan Poot wilde een zogeheten ’Airport-City’ ontwikkelen, waarin wonen, werken en vliegen gecombineerd werd. Schiphol gebruikt deze term nu zelf.

„Schiphol kwam tot mijn verrassing ruim vier weken geleden met een bod. De transactie is een belangrijke stap om ook een oplossing te vinden voor onze gewonnen schadeclaim inzake het bouwverbod op het Groenenbergterrein”, aldus topman Peter Poot van Chipshol, die meldt dat hij blij is met de ’contructieve opstelling van Schiphol’. Vlak voor het bod gaf Poot nog aan in De Telegraaf dat hij openstond voor samenwerking.

Noord/Zuidlijn

De luchthaven kan op de grond de zogeheten ’noord-west’-hoek van Schiphol gaan ontwikkelen. Er ligt een plan voor een nieuwe terminal op tafel, waar de verlengde Noord/Zuidlijn dan aan zou moeten takken. Het is de vraag of Schiphol deze ontwikkeling niet in de ijskast zet, nu het vliegverkeer door de coronacrisis helemaal stil is komen te liggen. Het is uiterst onzeker of grootste klant KLM de coronacrisis zal overleven en of verdere uitbreiding van de luchthaven dan nog nodig is. „Poot heeft de deal net op tijd gesloten, in de huidige luchtvaartcrisis was deze niet doorgegaan”, stelt een insider. Vrijdag zei topman Dick Benschop desgevraagd dat de huidige bouwplannen op de luchthaven doorgaan. VolkerWessels is van plan om vastgoed te ontwikkelen, waarschijnlijk kantoren en woningen.