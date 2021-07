Gesloten grenzen doen Air France KLM nog pijn: €1,5 miljard verlies

Ondanks versoepelingen van coronamaatregelen nemen nog altijd veel minder passagiers het vliegtuig dan voor de pandemie. Wel ziet het Frans-Nederlandse concern lichtpunten, want de boekingen lopen deze zomer weer binnen nu Europeanen op vakantie willen en gevaccineerde Amerikanen welkom zijn in de Europese Unie.

In de maanden april, mei en juni vervoerden Air France, KLM en dochterondernemingen als Transavia 7 miljoen passagiers. Dat is ruim het vijfvoudige van de reizigersaantallen een jaar eerder, toen internationale vluchten vrijwel onmogelijk waren. Maar vergeleken met dezelfde periode in 2019, toen nog niemand van Covid-19 had gehoord, vervoerde het luchtvaartconcern ruim de helft minder.

De omzet kwam uit op 2,8 miljard euro, ruim het dubbele van de opbrengsten in het rampzalige tweede kwartaal van 2020. Omdat de kosten de baten nog altijd overstijgen leed Air France-KLM nog een fors verlies. Dat verlies was wel ruim 1 miljard euro kleiner dan een jaar eerder, onder andere door de vaak pijnlijke kostenbesparingen zoals het schrappen van duizenden banen bij KLM. Ook leverden vrachtvluchten meer op nu een gebrek aan containers zeevervoer duur maakt.

Verbetering

Volgens financieel topman Steven Zaat is er verbetering op komst. In het lopende derde kwartaal zit er volgens hem zelfs alweer een winst in, zij het voor aftrek van belastingen, rentebetalingen en afschrijvingen. De Nederlander kijkt daarbij ook hoopvol naar de fikse regenbuien in Frankrijk, waar hij nu woont. Die zullen veel mensen mogelijk over de streep trekken om toch een vakantievlucht te boeken naar zonnigere bestemmingen, zo zei hij in een toelichting op de cijfers.

In het derde kwartaal, met de belangrijke zomermaanden juli en augustus, vliegt Air France-KLM naar verwachting op 60 tot 70 procent van de capaciteit van voor de pandemie. Veel hangt verder af van Washington. Gevaccineerde Amerikanen zijn al wel weer welkom in de EU, maar andersom houden de Verenigde Staten de grenzen nog veelal gesloten voor Europese reizigers om zorgen over de besmettelijke Delta-variant van het coronavirus.

Ook is er extra overheidssteun nodig. Nederland spreekt met de Europese Commissie over de voorwaarden voor een nieuw steunpakket voor KLM, en Zaat weet te vertellen dat de signalen over een akkoord erg hoopvol zijn. Er is extra kapitaal nodig, aangezien de schulden van Air France-KLM de eigen bezittingen nog altijd met 3,6 miljard euro overschrijden.

Eerder dit jaar verleenden Frankrijk en andere aandeelhouders al extra financiële hulp voor Air France-KLM, nadat Parijs en Den Haag in 2020 voor 10,4 miljard euro aan leningen en kredietgaranties hadden toegezegd. Afgelopen voorjaar werd een deel van de Franse leningen, €3 miljard, omgezet eigen vermogen. Daarnaast werd er 1 miljard aan nieuw kapitaal opgehaald voor Air France KLM.