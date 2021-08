Jeff Bezos weer rijkste mens met $192 miljard: stoot Elon Musk van troon

Bezos, die vorige maand nog terugtrad als topman bij Amazon, heeft volgens de rijkenlijst van Bloomberg een vermogen van $192 miljard, goed voor de koppositie bij de grootverdieners. Bezos plukt vooral de vruchten van zijn grote belang in het Amerikaanse online retailbedrijf. Eerder deze maand had hij daar nog last van na teleurstellende resulaten van Amazon.

Vooral vorig jaar deed Bezos uitstekende zaken. De uitbraak van de pandemie speelde zijn online retailbedrijf sterk in de kaart doordat consumenten massaal via internet producten gingen aanschaffen.

Druiven zuur

Voor Musk waren de druiven zuur. Nadat hij vorige week nog de de ranglijst van de superrijken aanvoerde ging er op maandag $7,5 miljard vermogen af doordat de koers van Tesla hard omlaag ging in reactie op een onderzoek in de VS naar problemen met de autopilot. Zijn totale rijkdom viel daardoor terug naar $187 miljard.

Jeff Bezos Ⓒ EPA

Eind vorige maand had Musk met zijn vermogen nog de wind stevig in de rug nadat Tesla goede resultaten liet zien. Het aandeel van de elektrische autofabrikant kwam in reactie flink op gang.

Bernard Arnault, topman en grootaandeelhouder bij het luxe concern LVMH, staat nog steeds stevig in de kopgroep. Zijn vermogen bedraagt $177 miljard. Dit jaar is de rijkdom van Arnault per saldo met $62 miljard opgelopen.