’Noem plein voor Opera Operaplein’

V.l.n.r. ondernemer Matthieu Sosef, oud-Heinekenbestuurder René Hooft Graafland, marketingadviseur Manuschka Koelega, Valérie Behaegel, haar partner Jean-François van Boxmeer, Geertje Hoek, directeur bij Talpa en haar partner ondernemer en oud-Philips bestuurder Andrea Ragnetti.

Gelukkig waren er hulpvaardige gastvrouwen want anders zouden de genodigden voor het jaarlijkse balletdiner in de Amsterdamse Stopera zijn verdwaald in het doolhof van gangen waaraan de oefenruimtes, kleedkamers en kantoren liggen.