TAIPEI - Als de oplopende spanningen tussen Peking en Taipei ergens duidelijk merkbaar zijn, dat is het wel in de techindustrie. Peking plaatst graag een Chinese vlag bij Taiwanese techgiganten Foxconn en TSMC. Zij behoren tot ’s werelds grootste chipfabrikanten. Ook Nederlandse techbedrijven in Taiwan hebben last van de geopolitieke spanningen.