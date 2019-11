Ruzie om condoompolis naar hoogtepunt

Studenten die tekenden kregen twee keer per jaar gratis een pakket van vijftig condooms thuisgestuurd en één gratis test op seksueel overdraagbare aandoeningen. To Concept werkte daarbij samen met CZ, dat spoedig zelf ook kwam met een jongerenpolis, inclusief de honderd gratis condooms per jaar. Die verzekering werd liefst 150.000 keer afgesloten. De studentenpolis met bemiddeling van To Concept werd maar 4500 keer afgesloten.

To Concept sleept CZ voor de rechter omdat CZ afspraken rond exclusiviteit zou hebben geschonden. De schade werd begroot op „enkele tientallen miljoenen euro’s” plus rente.

CZ ontkende exclusieve afspraken te hebben gemaakt. De verzekeraar wees er onder meer op dat tal van verzekeraars in die periode polissen voor doelgroepen ging aanbieden. Zowel de rechtbank als het gerechtshof stelden CZ in het gelijk.

Het conflict wordt nu voorgelegd aan de Hoge Raad. To Concept klaagt nu ook over de vele rechterswisselingen en andere gebreken in de rechtsgang. De procureur-generaal bij de Hoge Raad adviseert het beroep te verwerpen, hoewel hij enkele beslispunten „moeilijk ideaal” kon noemen.