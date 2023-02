Ex-topman Van Houten graait als enige een bonus bij Philips

Van Houten gaat weg met een volledig jaarsalaris plus bonus over 2022 wat neerkomt op een pakket ter waarde van €4,7 miljoen. Ook de aandelen in het kader van een langetermijnbonus ter waarde van ruim twee ton die hem waren toegekend in 2020, incasseert Van Houten, terwijl de zittende top daar vanafziet. Cfo Abhijeet Bhattacharya laat iets minder dan een ton in aandelen liggen en bestuurder Marnix van Ginneken zo’n €70.000 bij de huidige koersen. De huidige topman Roy Jakobs kon vanuit de bonusregeling die inging in zijn vorige functie aanspraak maken op zo’n €50.000 aan aandelen, maar ziet daar ook vanaf.

De bonussen waar de top recht op zou hebben gehad, waren overigens een stuk lager dan in de afgelopen jaren. De kortetermijnbonus die Van Houten nog even weggraait bedraagt is iets meer dan twee ton, waar hij over 2020 nog €850.915 incasseerde. Bhattacharya en Van Ginneken zouden beide ruim €80.000 aan kortetermijnbonussen krijgen, terwijl ceo Jakobs, die half oktober aantrad, recht zou hebben op iets meer €35.000.

Financiële ondergrens niet gehaald

De prestaties waardoor de bestuurders nog in aanmerking kwamen voor deel van de bonus, waren allemaal niet-financieel van aard. Als het ging om financiële prestaties werd zowel voor de korte- als de langetermijnbonus nergens de ondergrens gehaald.

Philips kampt met een affaire met gebreken aan apneu-apparaten die onder Van Houtens bewind aan het licht kwam, waarvoor het al een miljard aan kosten heeft gemaakt en enorme claims van met name Amerikaanse klanten tegemoet kan zien. De koers van het aandeel daalde in de tussentijd met ongeveer drie kwart.

Ook vorig jaar bonusrel

Van Houten moest vanwege de apneu-affaire in oktober vertrekken na een akkoord met de raad van commissarissen en dat gaf hem contractueel recht op een jaarsalaris inclusief bonussen als compensatie, plus beloning over de opzegtermijn van een half jaar. De raad van commissarissen streek vorig jaar nog met de hand over het hart inzake de bonussen en keerde meer uit dan de bonussen die het Philipsbestuur volgens de letter van de afspraken zouden krijgen. Aandeelhouders waren daar boos over en keurden tijdens een stemming de beloning af, wat overigens niet betekende dat die niet werd uitgekeerd.

In het nieuwe jaarverslag zegt de raad van commissarissen die kritiek ’zeer serieus’ te hebben genomen. Wat onder andere is aangepast, is dat de beloning van de rest van het personeel niet meer automatisch is gekoppeld aan die van de raad van bestuur. Dat was vorig jaar nog een reden om de top toch een extraatje toe te schuiven.