Hoge prijzen voor wc-papier dreigen door tekort aan houtpulp

De oorlog in Oekraïne is een belangrijke oorzaak volgens topman Walter Schalka van Suzano. Europa kocht altijd veel Russisch hout, maar sinds Rusland Oekraïne binnenviel is die handel vrijwel helemaal geblokkeerd. Ook zijn bepaalde certificaten van Russisch hout ingetrokken.

Europese producenten van houtpulp maken nu minder van de grondstof voor papier en dat zal voorlopig niet veranderen. Ook Russische pulpmakers hebben moeite om te blijven produceren omdat ze niet aan alle benodigde materialen kunnen komen. Het gevolg is dat de wereldwijde pulpvoorraden aan het dalen zijn. „Dat kan op een kantelpunt uitkomen waarbij er tekorten ontstaan”, aldus Schalka.

Die factoren en een sterke vraag naar papier en karton door onder meer het toegenomen webwinkelen sinds de coronapandemie zorgen voor gestegen prijzen. Zo is de prijs voor Chinese houtpulp dit jaar al 40 procent omhooggegaan.

Omdat papier een essentieel product is, in het bijzonder tissues en toiletpapier, is de verwachting dat de vraag niet lager wordt als de prijs stijgt. Voor consumenten is het wel een nieuwe tegenvaller. Onder meer voedsel en energie werden door de oorlog in Oekraïne aanzienlijk duurder. Daarnaast jagen problemen in de voorraadketen, door onder meer Chinese lockdowns, prijzen op.