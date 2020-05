Eurozone herstelt langzaam van coronacrisis

De inkoopmanagersindex voor de industrie in het eurogebied komt volgens een voorlopige raming voor deze maand uit op een stand van 39,5 tegen 33,4 in april. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Fabrieken in Europa openen langzaam weer de deuren.

De index voor de dienstensector, met bijvoorbeeld toerisme, detailhandel, horeca en luchtvaart, ging naar 28,7 van het dramatische dieptepunt van 12 in april. Het openbare leven in veel Europese landen komt mondjesmaat weer op gang en daar profiteert de dienstensector van. De samengestelde index van industrie en diensten in de eurozone verbeterde naar 30,5 van 13,6 in de voorgaande maand.

Banen

De onderzoekers van Markit waarschuwen wel dat er nog een zeer lange weg is te gaan voordat de Europese economie weer terug is op het niveau van voor de crisis en dat er dit kwartaal een zware economische neergang te zien zal zijn. Bedrijven blijven pessimistisch en bezorgd en er gaan nog steeds veel banen verloren door de crisis.

Volgens ING-econoom Bert Colijn lijkt de economie in de eurozone het dieptepunt te hebben bereikt. Maar hij waarschuwt dat beleggers niet hoeven te rekenen op een zogenoemd v-vormig herstel van de economie. „Mensen die hopen op een v-vormig herstel, kunnen beter teruggaan naar het alfabet en een andere letter kiezen.”