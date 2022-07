Beursblog: fraaie plussen voor Nasdaq en AEX

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Klaar voor de start, af! De financiële sector zet zich ook dit jaar met de ’Finance run’ in voor het goede doel, deze keer zijn dat Kikid en Emma at work. Het startschot voor de sportieve inspanning was donderdagochtend een klap op de gong van de Amsterdamse beurs. Ⓒ Euronext AEX 671.42 2.24 %

In de VS is vooral de Nasdaq stevig hoger gesloten. Eerder op de dag sloot de AEX al met een prachtige winst. Beleggers hebben er meer vertrouwen in gekregen dat de beleidsrentes niet heel hard omhoog zullen gaan en een stevige recessie kan worden voorkomen.