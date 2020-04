Apple komt met nieuw instapmodel iPhone

Het nieuwe model krijgt een retina HD-scherm van 4,7 inch en een groothoekcamera van 12 megapixel en is de opvolger van de Iphone 8, die nu nog als ’instapmodel’-iPhone geldt, met een prijs van rond de €540. Apple presenteerde in 2016 ook al een iPhone SE, die toen als een goedkoop model naast de iPhone 6 verkrijgbaar was. De nieuwe SE is het betaalbare alternatief voor de iPhone 11, die vanaf €809 verkrijgbaar is, maar in plaats van één camera bij de SE, twee camera’s op de rug, een groter scherm en een vingerafdrukscanner in het scherm in plaats van eronder.

Apple zet de laatste tijd meer in op verdiensten uit diensten als muziek- en videoaanbod en probeert daarom de groep mensen die gebruik maakt van het Apple-’ecosysteem’ te vergroten. Ook de ’vlagschiplijn’ vanaf de Apple 11 was goedkoper geprijsd dan zijn voorganger.

Apple presenteerde woensdag ook een nieuw toetsenbord voor zijn iPad Pro, dat vanaf €339 gaat kosten.