’Banken met bitcoins moeten hun buffers maximaal ophogen’

Financieel

Campbell Soup onderuit op kalm Wall Street

Het aandeel Campbell Soup was woensdag een flinke verliezer op de aandelenbeurzen in New York, na tegenvallende cijfers en vooruitzichten van de levensmiddelenproducent. Verder deden beleggers op Wall Street het rustig aan in afwachting van belangrijke cijfers over de Amerikaanse inflatie die donder...