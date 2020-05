’Dit vergeten techaandeel uit VS gaat scoren’

Volgens Kok zal IBM de vruchten gaan plukken van de focus op het leveren van clouddiensten. Daarnaast wijst hij er op dat Arvind Krishna die begin deze maand het roer heeft overgenomen, zich naar verwachting het Amerikaanse bedrijf bij de hand gaat nemen.

Een andere tip die Kok naar buiten bracht, was beursintermediar Flow Traders. Hij houdt er rekening mee dat de komende volatiliteit waar Flow Traders van profiteert in het tweede kwartaal net zo groot zal zijn als in het eerste kwartaal.

Kok gaat er verder van uit dat de coronacrisis de komende tijd weer pijn gaat doen bij beleggers. Vooral het economische leed is volgens hem nog lang niet in de koersen verwerkt. Bovendien neemt in zijn optiek de kans weer toe dat het virus weer gaat oplaaien door de verruimende coronamaatregelen.

