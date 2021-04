Taakstraf voor FIOD-ambtenaar die in beslag genomen geld wegsluisde naar Marokko

Bij de FIOD-actie werd destijds honderdduizenden euro’s van slachtoffers uit de hele wereld in beslag genomen. Ⓒ FIOD

Amsterdam - Een medewerkster van de fiscale opsporingsdienst FIOD is deze week tot een taakstraf van 240 uur veroordeeld. Zij had op haar werk tienduizenden, bij een FIOD-inval in beslag genomen euro’s achterover gedrukt.