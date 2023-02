Premium Het beste van De Telegraaf

Sparen bij grootbanken levert nog altijd weinig op: ’Hogere rente maakt obligaties interessant’

Door Johan Wiering

Bij een broker kan je voor elk bedrag een staatslening kopen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Terwijl de obligatierentes in de afgelopen anderhalf jaar fors zijn opgelopen, bieden banken nog altijd slechts een schamele rente op spaarrekeningen. Voor wie zijn of haar geld langere tijd kan missen, is een obligatiebelegging volgens experts een interessant alternatief. „Met kortlopende bedrijfsobligaties kun je een rente van bijna 5% krijgen, terwijl het risico vrij beperkt is.”