Beursblog: AEX houdt licht verlies na inflatiecijfer

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

De AEX staat aan het begin van de middag nog altijd iets lager. Beleggers kijken na een weinig verrassend inflatiecijfer uit de eurozone uit naar de rentebesluiten in de VS en Europa in de komende paar dagen. DSM levert in na de publicatie van tegenvallende kwartaalcijfers. Enkele Midkappers maken opvallende koerssprongen.