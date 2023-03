Premium Het beste van De Telegraaf

Onderzoek: Uber-chauffeur verdient zo’n €30 per uur

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Uber-chauffeurs protesteren in Amsterdam vanwege de in hun ogen oneerlijke behandeling door het taxibedrijf. Ⓒ ANP

Amsterdam - De gemiddelde Uber-chauffeur zit 25 uur per week op de app en verdient bruto €32,32 per uur. Dat blijkt uit onderzoek door Maastricht University op basis van data van Uber en een enquête onder gebruikers van de taxi-app. Uberchauffeurs in Amsterdam voeren al weken actie, omdat zij vinden dat ze te weinig verdienen. Ook willen ze inzage in hun gegevens.