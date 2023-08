Oudste vrije stad ligt in de jongste gemeente

De jongste gemeente van ons land zou je niet meteen in verband zien met het roemruchte Brielle, dat onder alle Nederlandse plaatsen samen met Harlingen de meeste monumenten per inwoner telt. Het schilderachtige stadje is een nauwelijks bekende parel ten zuiden van het industriële havengebied van Rotterdam. Op een doordeweekse vakantiedag kan je er een kanonskogel afschieten. Op de groene stadswallen met zijn oude kanonnen is de haven overigens ver weg.

De Markt in Brielle met het museum onder een torenspits. Ⓒ Eigen foto

Historicus Ronald Prud'homme van Reine met directeur Marijke Holtrop voor het Historisch Museum Den Briel. Ⓒ De Telegraaf

,,Wij krijgen 10.000 bezoekers per jaar”, zei museumdirecteur Marijke Holtrop. ,,We kunnen er veel meer aan!” Nog zo’n twee weken is er de tentoonstelling te zien over de nasleep van het Rampjaar 1672, waarin de Engelsen, Fransen en de bisdommen Munster en Keulen ons aanvielen. Portretten van zeeschuimers Michiel de Ruyter en Maart Harpertsz. Tromp brengen het verleden dichtbij, net als brieven van spionnen, die met postboten vanuit Brielle naar de Engelsen gingen. ,,Het onderzoek naar de spionage van destijds schiet erg op door de digitalisering, die wij nu kunnen inzetten”, zei gastconservator Ronald Prud’homme van Reine.

Waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel op het Asylplein in Brielle. Ⓒ De Telegraaf

Rehwinkel wilde ook graag de middeleeuwse Sint Catharijnekerk laten zien, waar Willem de Zwijger in 1575 trouwde met Charlotte van Bourbon. ,,Er is een gebrandschilderd raam dat in nooit goed gezien heb”, zei de burgemeester die pas acht maanden in de nieuwe gemeente is. Na een gesprek met vrijwilligers Corrie Beye en Henry Rijstenbil liep de burgemeester door naar het arsenaal: ,,Vooral bekend als het Sinterklaashuis”, zei hij over het 17de-eeuwse wapenmagazijn, waar de Sint steeds zijn ontrek nam, nadat hij aankwam in ons land.

Vrijwilligster Corrie Beye in de Sint Catharijnekerk.

Het Sinterklaashuis in Brielle. Ⓒ De Telegraaf

Het Kruithuis achter de groene vestingwallen van Brielle. Ⓒ De Telegraaf

Zo snel het kruithuisje uit 1633 in zicht kwam voor de vestingwal met de oude kanonnen, zwaaide Rehwinkel naar de wachtende vrijwilliger Willem van Rijn. ,,Welkom in ons museumpje voor 1 april 1572!”, zei hij. Het is de dag waarop Brielle de eerste stad werd die de Watergeuzen in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) veroverden op de Spanjaarden. Het het stadje eeuwenlange roem bezorgen in ons land.

Willem van Rijn met een pop met de 1 april-jurk die de eerste vrouwelijke burgemeester Trix van der Kluit schonk aan het Kruithuis. Ⓒ De Telegraaf

,,Het wordt ieder jaar nagespeeld in historische kostuums”, wist de burgemeester. ,,Ik doe ook mee.” Van Rijn vulde aan: ,,De Spanjaarden hebben mooiere pakken dan de Geuzen. Dus willen er steeds teveel mensen Spanjaard zijn.” Soms wordt de heldhaftige verovering van de stad iets té enthousiast nagespeeld en gaat het er ruw aan toe. Terwijl, verklapt Van rijn, het in werkelijkheid een makkie was: ,,De Watergeuzen troffen niet meer dan tien spanjaarden ...”

De Watergeuzen naderen Den Briel. Vele vrijwilligers herdenken zo jaarlijks op één 1 april de inname van de stad in 1572. Ook simuleren zij een gevecht tegen de troepen van de gehate Spaanse landvoogd Alva. Ⓒ ANP

Hoe dan ook, Brielle heeft sindsdien een legendarische naam in de vaderlandse geschiedenis en in 1872 kreeg de stad, vanwege het grootse 300-jarig jubileumfeest, een nationaal geschenk: de gebouwen van de stichting Asyl voor ’oude en gebrekkige zeelieden’.

Eén van hun roemruchte voorgangers was de zeeheld Maarten Tromp, die in de Voorstraat- thuiskwam van zijn heldhaftige zeereizen. Veilig thuis, starend naar het plafond, liet hij zijn belevenissen nog eens door zijn hoofd gaan. U kunt zich in hem inleven, want de plafonds uit omstreeks 1600 zijn er nog. Ze horen bij de vijf oudste stucplafonds in het hele land.