Oranjewoud publiceert goedgekeurd jaarverslag

Oranjewoud stelde in mei de publicatie van zijn jaarverslag uit tot uiterlijk 1 juni. Toen de cijfers er begin juni nog niet waren, werd het bedrijf door beursuitbater Euronext op het strafbankje geplaatst. Oranjewoud gaf als verklaring dat het meer tijd nodig had voor de afronding van de accountantscontrole door een eerdere inval van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) bij dochter Strukton vanwege een metroproject in de Saudische hoofdstad Riyad.

Volgens Oranjewoud zijn uit de accountantscontrole geen aanwijzingen gekomen dat het bedrijf de regels heeft overtreden.