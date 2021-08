Premium Het beste van De Telegraaf

Bitcoin voor jou, bitcoin voor mij: hoe verdeel je cryptomunten bij een scheiding?

Door Dave Krajenbrink Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie Ⓒ Beeld:123RF

Amsterdam - Voor stellen die uit elkaar gaan is het anno 2021 niet meer cd van jou, cd van mij, maar: hoe verdeel je de cryptomunten die je samen kocht? Een stel dat hier uiteindelijk wél afspraken over had gemaakt, trof elkaar toch voor de rechter.