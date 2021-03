CPB: economie herstelt minder hard, werkloosheid naar 5%

Daar staat tegenover dat de werkloosheid ook flink lager uitvalt dan de ruim 6 procent die het CPB eerder had ingecalculeerd. Nu rekent het planbureau nog op een stijging richting 5 procent in de loop van dit jaar. Daarbij gaat het CPB er in de berekeningen wel van uit dat de overheid stopt met de economische steunpakketten vanaf 1 juli, omdat ze nu nog tot die tijd zijn opgezet. Demissionair premier Mark Rutte liet eerder al weten daarna ook steun te willen bieden, maar daar kan het planbureau in de modellen nog niet mee rekenen.

CPB-directeur Pieter Hasekamp is monter over de economie, die door ruim een jaar coronacrisis en bijbehorende lockdowns flinke klappen heeft gekregen: „Terwijl het verloop van de pandemie ons steeds negatief verrast, laat de economie juist veerkracht zien. Ondanks de lockdown die specifieke sectoren zwaar treft, doet de economie als geheel het juist relatief goed.”

Herstelbeleid

Hasekamp waarschuwt wel voor de jaren die nog komen: „Herstel is in zicht, maar ook als straks het virus onder controle is, werken de economische gevolgen van de crisis nog door.” Voor de komende kabinetsperiode rekent het CPB op ongeveer 2 procent economische groei per jaar. Maar zelfs in het beste scenario blijft de omvang van de economie achter bij wat die was geweest zonder coronacrisis.

Omdat Hasekamp voorziet dat de coronacrisis nog lang zal naijlen, pleit hij voor herstelbeleid: „Het steunbeleid moet dan snel afgebouwd worden en plaatsmaken voor beleid gericht op herstel. We verwachten dat sommige bedrijven het alsnog niet zullen redden en dat de werkloosheid tijdelijk zal oplopen. Dat is in zekere zin onvermijdelijk: de economie moet zich ook weer kunnen aanpassen.”

Koopkracht krijgt knauw

De coronacrisis laat zich ook voelen in de portemonnee. Vooral omdat loonstijgingen naar verwachting dit en volgend jaar beperkt blijven, krijgt de koopkracht een knauw. Dit jaar zit er door de bank genomen nog een kleine plus van 0,7 procent in, maar in 2022 staat vooralsnog een klein minnetje (-0,1 procent) ingetekend.