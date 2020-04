Amerikaanse olieprijs stort in

Dinsdag daalde Amerikaanse WTI-olie, na tot 26% verlies maandag, met 18% in waarde. Het vat (158,9 liter) kost nog $10,45. De internationale standaard Brent-olie verloor nog eens 4,2% waarde en gaat nog voor $19,10 per vat weg.

De prijsbeweging wordt versterkt door de handel in trackers in olie of etf’s, financiële derivaten die de prijs van de grondstof of grondstoffondsen nabootsen. Een van de meest populaire Amerikaanse exchange traded funds (etf’) heeft maandag aangegeven al zijn contracten voor levering van WTI-olie in juni te hebben verkocht.

Het fonds United States Oil (USO) - zeer populair bij particuliere beleggers die in grondstoffen investeren waar het afgelopen dagen juist $500 miljoen aan inleg had verkregen - heeft in ruil meerdere termijncontracten voor levering later dit jaar en begin 2021 opgekocht. De verkoop van het juni-contract door USO leidde maandag en dinsdag tot een enorm aanbod en daarmee dalende prijzen.

De komende drie dagen worden ze nog verkocht. Het grootste oliefonds in trackers zet dezer dagen voor gescht een miljard aan waarde aan contracten op de markt en drukt bij nauwelijks kopers de prijs.

De huidige prijsdaling is een belangrijk signaal dat vooral de Amerikaanse oliemarkt het in mei en juni zeer moeilijk krijgt, aldus een analist van de zakenbank Goldman Sachs over de markt.

Geld toe

In de markt vrezen beleggers het scenario van vorige week, toen een termijncontract voor aankoop van olie in mei afliep en de bezitters van dit contract maar geen koper vonden. Eigenaren van dit contract probeerden er wanhopig vanaf te komen: zij zouden anders worden gedwongen de olie daadwerkelijk af te nemen. Met weinig en vooral peperdure opslagcapaciteit voorzagen zij een financiële ramp.

Dat leidde er, richting de afloopdatum van het mei-contract, toe dat de prijsdruk ongekend opliep, en kopers tot $40 per vat toe kregen als ze het oliecontract maar zouden afnemen. Op 21 april noteerde wat ooit het ’zwarte goud’ werd genoemd voor het eerst in de geschiedenis negatief.

Na het aflopen van die termijn herstelde de olieprijs zich enigszins. Nu dreigt hetzelfde probleem als met het termijncontract voor juni bij USO.

„Niemand wil als een van de laatsten zijn positie sluiten voor het aflopen van de termijn, uit vrees voor een herhaling van het verstrijken van het contract in mei”, stelt Warren Patterson, hoofd gronstoffenbeleggingen in Singapore bij ING tegen de Financial Times.

Hij voorziet nog veel meer prijsschokken. „De beweging die we zien, suggereert dat het contract van juni steeds minder liquide zal worden. Richting het aflopen van het contract zal het contract lijden onder verhoogde volatiliteit”, aldus Patterson.

Voor de handel in Brent-olie loopt donderdag het juni-futurecontract af. Ook daar bestaat prijsdruk. Anders dan met Amerikaanse schalie-olie, die onder zware druk uit aardlagen wordt geperst, kunnen producenten van opgepompte Brentolie de productie eenvoudiger beperken.

De wereldwijde vraag naar olie is tegelijkertijd met een derde weggevallen. Olieproducenten verenigd in het kartel OPEC en partners als Rusland hebben toegezegd 9,7 miljoen vaten per dag minder te zullen leveren. Met een overschot van rond 30 miljoen vaten per dag is die ingreep volgens de markt niet voldoende, getuige de prijs die op de markt blijft dalen.

Tankervloot

Het grote aanbod aan olie leidt ertoe dat van Californië tot Singapore en Rotterdam steeds meer ingehuurde tankerschepen voor de kust wachten om gelost te worden. Zij dienen vaak als drijvende opslag.

Vloot met tankerschepen voor de kust van Californië. Ⓒ US COAST GARD

Saoedi-Arabië en Rusland vergrootten de druk op Amerikaanse leveranciers van schalie-olie. De Saoedi’s stuurden vorige week volgens de Financial Times negen tankers richting de Verenigde Staten om die daar spotgoedkoop aan te bieden en lokale producenten van schalie uit de markt te drukken.

Olieblogs melden dinsdag dat de naderende tankerschepen door Saoedi-Arabie worden weggeleid naar andere landen.

De VS had vorig jaar de rol van grootste exporteur van olie overgenomen van de OPEC-staten, sindsdien proberen Rusland en Saoedi-Arabië de Amerikaanse sector terug te dringen. Maandag vroeg het Amerikaanse oliefonds Diamond faillissement aan. Volgens BankruptcyData.com is dit het vijfde beursgenoteerde bedrijf in de laatste dertig dagen die over de rand gaat.

Strijd om opslag

Sinds begin maart hebben oliehandelsbedrijven en speculanten in hoog tempo opslagruimte gereserveerd, nadat de grote leveranciers Rusland en Saoedi-Arabië niet tot een akkoord kwamen over de verlenging van productiebeperking. Zij bleven produceren, terwijl het dodelijke coronavirus bedrijven en overheden wereldwijd dwong om fabrieken en het openbare leven stil te leggen waardoor de vraag naar de brandstof wegviel.

Dinsdagochtend meldde olieproducent BP een 67% daling van de kwartaalwinst.