Energiebedrijven wijken niet: laat aangekondigde prijsverhogingen gaan door

Eneco kondigde dinsdag vanwege de kritiek aan vanaf volgende maand wel tariefverhogingen dertig dagen van tevoren bekend te maken. Volgens minister Jetten is dit onvoldoende en moeten energiebedrijven zich ’per direct’ aan de regels houden.

Vattenfall en Greenchoice nemen dezelfde beslissing als Eneco. Ook daar wordt de termijn van dertig dagen pas volgende maand nageleefd en gaat de tariefverhoging per 1 oktober door. „Klanten die met ingang van 1 oktober een nieuw tarief hebben gekregen kunnen altijd per direct en zonder opzegtermijn overstappen naar een andere leverancier. Klanten die ons hebben benaderd met vragen of klachten krijgen van ons zo snel mogelijk een persoonlijke reactie”, zegt Greenchoice in een verklaring.

Essent zegt naar verwachting pas vrijdag, een dag voor het ingaan van de nieuwe tarieven, met duidelijkheid over de tarieven in de maand oktober te komen.

’Onduidelijkheid’

De ACM stuurde dinsdagmiddag een nieuwe brief aan de energieleveranciers waarin de toezichthouder herhaalt dat zij tariefverhogingen dertig dagen van tevoren moeten aankondigen. „Er was veel onduidelijkheid bij leveranciers, maar nu zijn de regels duidelijk en verwachten wij dat zij zich eraan gaan houden. Nu is het aan hen”, aldus een woordvoerder.

De ACM wil nog niet zeggen hoe die gaat optreden als leveranciers toch vasthouden aan de te laat aangekondigde tariefverhoging. Wel zei een woordvoerder dat de toezichthouder hier hetzelfde over denkt als de energieminister, die zei te verwachten dat de ACM handhavend zal optreden als bedrijven zich niet per direct aan de regels houden. In de brief aan energieleveranciers zegt de toezichthouder te kunnen ingrijpen „door het opleggen van boetes, lasten onder dwangsom of bindende aanwijzingen.”