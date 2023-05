Weervrouw om bizarre reden ontslagen: ’je haar krult te veel’

Diverse Amerikaanse media, zoals de New York Post en CBS News besteden aandacht aan het verhaal van de 22-jarige Tabitha Bartoe. De jonge vrouw vond in februari van dit jaar na haar studie een baan als weervrouw bij televisiezender WATE in Knoxville, Tennessee. Ze presenteerde in het weekend het weerbericht.

Relaxen

De leidinggevenden van de zender hadden echter grote problemen met haar kapsel. Bartoe heeft namelijk krullen, maar maakte haar pony wel steil. Ze werd twee keer naar de kapper gestuurd. De eerste keer werd haar gevraagd haar haren te laten ’relaxen’, oftewel chemisch steil te maken, zodat ze uiteindelijk helemaal geen krullen meer zou hebben. Ook moest de vrouw zich anders kleden.

Later stuurde het management haar nog een keer naar de kapper, dit keer met de mededeling dat de krullen van de vrouw meer moesten worden aangezet. Ook deze ongewenste make-over viel niet in de smaak. Uiteindelijk kreeg de jonge vrouw te horen dat haar stijl überhaupt niet paste bij het bedrijf, en dat ze dus ontslagen was. Ze had nog geen negentig dagen als weervrouw gewerkt. Diverse Amerikaanse mediapersoonlijkheden spraken zich uit om de vrouw te steunen.

Grijs kapsel

Het is niet voor het eerst dat vrouwen worden ontslagen vanwege hun kapsel. De Canadese nieuwslezeres Lisa LaFlamme werd ontslagen omdat ze tijdens de coronapandemie was gestopt met het verven van haar haar, en dus grijs werd.

Bartoe en La Flamme zijn niet zwart, maar meestal zijn het zwarte vrouwen die worden gediscrimineerd om hun kapsel. De Afrikaans-Amerikaanse nieuwslezeres Brittany Noble Jones werd bijvoorbeeld in 2018 ontslagen omdat ze haar haren een keer gevlochten droeg. Dat vond haar baas ’onprofessioneel’.

Uit onderzoek dat de Duke universiteit in Durham, North Carolina in 2020 uitvoerde, blijkt dat zwarte vrouwen die hun haar natuurlijk dragen, als minder professioneel worden gezien dan witte vrouwen of zwarte vrouwen die hun haar steil laten maken. Maar liefst een op de vijf jonge zwarte vrouwen zegt wel eens naar huis te zijn gestuurd vanwege hun kapsel.